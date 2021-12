(AGENPARL) – mer 08 dicembre 2021 Do you need health insurance? Explore your options, plans and for local help while visiting HealthCare.gov.

Explore Your Healthcare Options at HealthCare.gov

Do you need health insurance coverage? Open enrollment on HealthCare.gov is happening now until January 15, 2022. If you need health or dental coverage starting on January 1, 2022, enroll by December 15, 2021 for coverage. Most people qualify for plans that cost less than $10 a month with financial assistance. Find local help, explore your options, enroll or change your current plan and [learn how to apply at HealthCare.gov](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+113/c3nsC04/VW79205nCprsW5WRbBz6KFcqMW7bJF9w4BRGmgN3Gk37V3q3npV1-WJV7CgP36W1yk1Db36DH1mW7HVw-F5dCgVvVQ3Fqk2Gnq-NW3VdBJf66g4rmN7Vp4tKMl90nW5QKXbX7Q3k4VVFfRdx3lT9v7W3dM4lF2K8CB-W8BC0sR33bSqlW5VFhWQ4cG3MXW7gGs-f2Dv5LjW2p3FcG98gDW8W22MfgS6JKWpMVZY2js2Tf5gJW7nWBM724WpHzW8JbbGb7vtMRhW4d_bGY91PGDfW25zhFj5Dbvg5W46cxF-4ZX11HW7Jflpl202tn2W2mqtnw98Bp8GN5dtKcVNzxYt35Kz1).

