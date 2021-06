(AGENPARL) – mar 29 giugno 2021 Enrica Cappelli è la nuova comandante della Polizia Municipale di Montemurlo

Pratese, 43 anni, avvocato, vanta un’esperienza ventennale: ha lavorato nella polizia municipale territoriale e nel settore edilizia del Comune di Firenze. Dal gennaio scorso ha ricoperto il ruolo di responsabile della polizia municipale di Prato per il centro storico. Prossimità, legalità e continuità sono le parole chiave della nuova gestione Cappelli

La polizia municipale di Montemurlo ha la sua nuova comandante: è Enrica Cappelli. Si tratta della prima donna al comando della polizia municipale di Montemurlo e prenderà servizio dal 1 luglio. A presentarla ufficialmente questa mattina in municipio è stato il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, insieme all’assessore alla polizia municipale, Valentina Vespi. La nomina di Enrica Cappelli – avvenuta a seguito di un avviso pubblico di selezione – arriva dopo un anno di reggenza del Comando di via Toscanini da parte della segretaria generale del Comune di Montemurlo, Vera Aquino, che ha guidato il corpo con grande capacità e impegno, coadiuvata dagli ispettori Stefano Melani e Stefano Grossi.

Enrica Cappelli, pratese doc, ha 43 anni, è laureata in giurisprudenza, è avvocato e vanta un curriculum di tutto rispetto, con un’esperienza ventennale nella polizia locale. « Sono molto contenta di assumere il comando della polizia municipale di Montemurlo, conosciuta per la qualità e la professionalità del suo personale. – dice la nuova comandante – Si tratta di una bella sfida che intraprendo con grande motivazione. Cercherò di portare avanti i progetti già avviati, ma anche apportare un perfezionamento e un miglioramento di tutte le attività del Comando».Le parole chiave che guideranno l’azione della nuova comandante, infatti, sono prossimità al cittadino, impegno sul fronte della legalità economica e del controllo del territorioe più in generale continuità e miglioramento di tutte le attività che già la polizia municipale di Montemurlo porta avanti da tempo. « Sono certo che la comandante Cappelli saprà portare un valore aggiunto alla nostra polizia municipale, che già opera a 360 gradi su vari fronti, dalla sicurezza stradale, al controllo del territorio, all’edilizia, all’ambiente. – sottolinea il sindaco Simone Calamai – Volendo usare una metafora calcistica, oggi noi andiamo a rinnovare l’allenatore di una squadra che già funziona, ma sono sicuro che la comandante saprà portare nuovo sviluppo all’attività operativa e nuovi stimoli per fare sempre meglio nell’interesse della comunità». Anche l’assessore Valentina Vespi ha voluto dare il suo benvenuto alla nuova comandante e dice:« Accogliamo a braccia aperte Enrica Cappelli. Credo che il suo ruolo debba essere anche quello di facilitatore e di mediatore con la cittadinanza e all’interno del comando. Una figura importante che sappia ascoltare e dialogare».

Enrica Cappelli dal 2001 ha lavorato, a tempo determinato, come agente nella polizia municipale di Prato, dove ha fatto parte della squadra edilizia – antidegrado, e quindi in quella di Calenzano. Entra poi a tempo indeterminato nella polizia municipale di Prato e nel 2010 vince il concorso per ispettore alla polizia municipale di Prato, ma inizia la sua esperienza da ufficiale nella polizia municipale territoriale di Firenze e quindi nel settore edilizia, sua vera passione, tanto da essere scelta per questa sua specializzazione come tutor alla scuola interregionale della polizia locale. Dal 1 settembre 2020 Enrica Cappelli ritorna in forze alla polizia municipale di Prato, dove ricopre il ruolo di responsabile del coordinamento e della centrale operativa e quindi dal 1 gennaio 2021 è a capo dell’unità del settore Centro Storico. Dal 1 luglio sarà la nuova comandante della Polizia Municipale di Montemurlo.

Nel corso del 2021 saranno assunti con contratto di formazione lavoro due nuovi agenti che manterranno a quota 18 gli agenti in servizio presso il Comando di via Toscanini e che andranno a coprire altrettanti posti che rimarranno scoperti per pensionamenti e trasferimenti.

Nelle foto da sola, Enrica Cappelli. Nella foto a tre, da sinistra Enrica Cappelli, il sindaco e l’assessore Vespi. Nella foto in quattro la prima a sinistra ( con la maglia nera) è Vera Aquino, già reggente della polizia municipale.

Fabiana Masi

