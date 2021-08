(AGENPARL) – lun 23 agosto 2021 Caliste, candidato di centrosinistra alla presidenza del Municipio V : “Voragine all’Alessandrino, vanno impegnati i fondi previsti nel PNRR (piano nazionale di rinascita e resilienza)”

Un’altra voragine si è aperta nel V Municipio, esattamente nel quartiere Alessandrino. Oggi pomeriggio a via dei Fiori c’è stato l’ennesimo cedimento che ha inghiottito una fresatrice.

Non si tratta solo di buche, ma di voragini che mettono in pericolo le vite umane in questi quartieri del Municipio con rischi enormi per le persone che ci vivono e lavorano.

Moltissimi cedimenti ci sono stati in questi ultimi anni, e per pura fatalità senza conseguenze gravissime. Va senz’altro pianificato il fondo strutturale europeo dedicato partendo da una seria indagine del sottosuolo cui far seguire i lavori di consolidamento.

🔊 Listen to this