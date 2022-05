(AGENPARL) – mar 24 maggio 2022 ENERGIA. TIRABOSCHI (FI): SERVE COMUNICAZIONE CHIARA PER EVITARE POSIZIONI IDEOLOGICHE E FAKE NEWS

“Come dice il presidente Draghi siamo impegnati per diversificare le forniture nel breve periodo e nel medio lungo le energie rinnovabili sono la strategia che dobbiamo seguire e che deve vederci seriamente impegnati.

La comunicazione su temi così complessi deve essere chiara, trasparente e semplice per consentire a tutti di capire cosa è la transizione energetica e ecologica. Informazioni contraddittorie non ci aiutano a comprendere, anzi contribuiscono ad assumere posizioni ideologiche che non aiutano il progresso e il cambiamento. Come è possibile che circa 80 miliardi di investimenti privati per creare 60 gw di rinnovabili siano bloccati da autorizzazioni non concesse o i cui tempi di rilascio sono troppo lunghi? Da un lato, lei signor Ministro dice che sulla carta possiamo produrre 60 gw, ma la rete non è sufficientemente intelligente per poter gestire flussi disponibili 24 ore su 24 e, dall’altro, il direttore generale di Enel riferisce il contrario, dicendo che la rete italiana è una delle più avanzate al mondo e, quindi, che sarebbero gestibili i 60 gw.

Insomma, signor Ministro, le chiedo di avviare un piano di comunicazione e informazione che aiuti la comunità a comprendere temi così complessi sui quali, anche per lei non è facile fare la sintesi di posizioni spesso contrastanti di stakeholders con interessi contrapposti, così da ridurre al minimo le posizioni ideologiche che non devono prevalere nel dibattito e altresì la circolazione di notizie fake che troppo spesso inquinano l’oggettiva valutazione di situazioni importanti e strategiche”. Lo ha detto in Aula la senatrice di Forza Italia, Virginia Tiraboschi, intervenendo dopo l’informativa del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in vista del G7 dei ministri dell’Energia e dell’Ambiente del 26 e 27 maggio prossimi.

