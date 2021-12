(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 Energia: Squeri (FI), no patrimoniale, sì utilizzo giacimenti gas

“L’ipotesi di una patrimoniale occulta da cui ricavare risorse per contrastare il caro bollette è un’assurdità che ci auguriamo venga presto accantonata. Sarebbe paradossale far pagare doppiamente ai cittadini il prezzo dell’aumento del costo dell’energia”. Lo dichiara il deputato e responsabile energia del gruppo di Forza Italia alla Camera Luca Squeri. “Piuttosto, oltre ai provvedimenti tampone, è necessario porre rimedio alla dipendenza dal gas come fonte energetica, che nel nostro Paese corrisponde a circa il 40% del fabbisogno, contro il 20% della media europea. Ed è necessario attivare quei giacimenti che sono finora inutilizzati a causa di un ambientalismo ideologico che ha posto il divieto di trivellazione, a danno del Paese”, conclude.

