(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 Energia, Potenti (Lega): Ascoltiamo le preoccupazioni dei costruttori edili

“Ringrazio il presidente Marchettini per la lettera inviatami a nome dell’Ance di Siena sulla revisione delle norme per il settore edile. Per motivi familiari sono particolarmente sensibile alle preoccupazioni di questo comparto che ha fatto grande l’Italia nel Dopoguerra e anche in decenni più recenti. Oggi il mondo delle costruzioni, sospinto da tanti ed allettanti incentivi, ha conosciuto un risveglio dopo la crisi del 2008 ma bisogna fare ancora di più per agevolare questa crescita. Purtroppo il sistema normativo italiano non aiuto, vista la sindrome di iperburocratizzazione da cui è perennemente afflitto. In questo momento la politica deve saper dare una risposta concreta alle difficoltà legate ai drammatici aumenti dei costi energetici e di materie prime. Assicuro al presidente Giannettini la mia piena disponibilità, e del mio partito, ad ascoltare di persona le legittime rivendicazioni dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Siena e a lavorare insieme affinché i rincari non rallentino il cammino di questa grande realtà produttiva, fondamentale per la realizzazione del Pnrr”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega-Salvini Premier.