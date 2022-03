(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 Energia. Porchietto (FI): “Bene Cingolani, sforzo sia per ridurre dipendenza energetica”

“Importante che il Governo abbia deciso di affrontare con trasparenza e rapidità l’emergenza correlata al caso energia. Nell’informativa di questa mattina il Ministro Cingolani ha impostato una rotta corretta, ponendo anche il tema di un price cap da concordare a livello europeo come avevamo chiesto negli scorsi giorni. È prioritario evitare aumenti fuori controllo nelle bollette, sia del gas che dell’elettricità. Continuiamo però a chiedere al Governo di lavorare per una risoluzione strutturale e non solo di tamponare nell’immediato. Dalla massimizzazione degli invasi idroelettrici, raggiungibile soltanto dando certezza di continuità e possibilità di investimenti ai concessionari, fino all’incremento dello sfruttamento del gas italiano (ricordo che circa 750 dei 1300 punti di estrazione di gas in Italia sono oggi inattivi), passando per il potenziamento delle rinnovabili. Serve un grande piano di stampo industriale, che come sistema Paese ci consenta di essere sempre meno dipendenti da forniture estere.”

Così in una nota l’On. Claudia Porchietto, Vicepresidente dei Deputati FI e Responsabile Nazionale Attività Produttive FI.

