(AGENPARL) – lun 18 aprile 2022 Energia, Mazzetti (Fi): “Tetto europeo sanzione migliore, Italia adotti mix energetico”

Roma, 18 aprile. “Il tetto europeo al prezzo del gas sarebbe la sanzione più efficace, un segno di compattezza e determinazione da parte dei paesi europei e un passo in più verso un’Unione di fatto e non solo a parole. Forza Italia lo sta chiedendo da mesi, con Berlusconi e Tajani che, in Europa, si stanno spendendo in prima linea. Nella sua intervista al Corriere della Sera, il Premier Mario Draghi è chiaro sul punto e ci aspettiamo un cambio di rotta in tempi brevi. Chi si oppone a questa richiesta italiana fa male i conti perché da soli siamo tutti perdenti, insieme abbiamo un potere di mercato unico. Il nostro Paese, poi, deve fare degli sforzi per rendersi autonomo e per trovare alternative al gas come fonte di produzione di energia elettrica. La risposta è sostituire progressivamente una quota sempre maggiore con rinnovabili e soprattutto nucleare, tradizionale e di nuova generazione, anche se, nel breve, il gas rimarrà essenziale quindi bene contrattare come Europa, bene diversificare gli approvvigionamenti e soprattutto sì deciso alla produzione italiana”. Così in una nota Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione.

