(AGENPARL) – dom 27 febbraio 2022 Energia, Mazzetti (FI): “Ora delle scelte coraggiose: gas italiano e basta veti a ricerca nuovo nucleare”

Roma, 27 febbraio. “Non c’è più tempo da perdere, è il momento di scelte decise e coraggiose, il governo lo sa e sta accelerando sulle contromisure per una crisi strutturale, cercando in tempi rapidi di rimediare agli errori dell’ambientalismo ideologico, al pari di quanto fatto dalla Commissione Europea con l’inclusione del nucleare e del gas nella tassonomia. L’accelerazione negli stoccaggi è un’azione corretta e condivisibile ma serviranno anche altre misure di medio-lungo periodo quali: il potenziamento della produzione nazionale, il raddoppio della portata del TAP, oggi più che mai strategico, ma anche l’incremento dell’afflusso da altri gasdotti come TransMed e Green Stream. Qualche perplessità sul ritorno al carbone, la più inquinante delle fonti fossili, mi sento di esprimerla visto che, innanzitutto, anch’esso è d’importazione e visti gli sforzi fatti per la decarbonizzazione, obiettivo che possiamo rimandare a causa delle drammatiche circostanze che stiamo vivendo ma non cancellare. Infine, dobbiamo dire sì senza più indugi e ritrosie alla sperimentazione e alla implementazione di un nucleare pulito e di nuova generazione, come il prototipo di reattore mockup di quarta generazione al piombo liquido, che tra non molto può essere messo al servizio del Paese. Il sistema italiano non può permettersi blocchi produttivi: gas e nucleare ci servono. Il governo è al lavoro, domani è in programma un nuovo Consiglio dei ministri dedicato all’energia e con l’obiettivo della diversificazione energetica. È segno di grande responsabilità e tutti noi contribuiremo a superare questa nuova drammatica emergenza”. Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione (Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici).