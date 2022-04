(AGENPARL) – gio 07 aprile 2022 ENERGIA, MAZZETTI: CRISI TRAVOLGE CONSUMATORI E FILIERA. TUTELARE IMPRESE

Roma, 7 aprile. L’emergenza energia è al centro di un evento promosso da Forza Italia su iniziativa della Sen. Papatheu, domani ore 14:00 a Palazzo Madama. Interverrà la Deputata Erica Mazzetti, componente VIII Commissione, in prima linea sul tema. “Quella che stiamo vivendo è una crisi energetica di portata epocale, che sta portando ad una rapida e drammatica ristrutturazione il nostro sistema.È una crisi complessiva perché sta travolgendo non solo i consumatori, privati e imprese, ma anche tutti gli anelli della catena, come i grossisti, i trader, le società dell’energia più piccole, stritolate dai prezzi e dalle morosità. I fallimenti che già si stanno sono un campanello di allarme di cui la politica deve tener conto. In parte è colpa della guerra ma in parte è anche delle nostre scelte strategiche sbagliate e adesso con il governo Draghi stiamo trovando le soluzioni più adatte per uscire da questa tempesta perfetta che parte dall’aumento del costo delle materie prime e si aggrava con una guerra alle porte che a sua volta ci travolge perché siamo troppo dipendenti. Le soluzioni ci sono ma occorre concretizzare scelte strategiche e infrastrutture, senza ideologia ma per il bene del Paese. Domani discuteremo delle prospettive per salvaguardare tutto il sistema energetico e i suoi fruitori”, commenta Mazzetti.

🔊 Listen to this