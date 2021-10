(AGENPARL) – gio 21 ottobre 2021 Energia, il governo Musumeci finanzia interventi per oltre 120 milioni nelle Aree urbane, Baglieri: «In cantiere ulteriori progetti»

L’assessorato dell’Energia ha definito ad oggi i primi decreti di finanziamento per un importo di oltre 83 milioni di euro per avviare gli investimenti a valere sulle risorse dell’Asse 4 Energia del Po-Fesr Sicilia 2014-2020- A questi seguiranno ulteriori decreti per altre Aree urbane.

«Il dipartimento Energia – spiega l’assessore regionale Daniela Baglieri – sta lavorando alla definizione delle procedure per l’attivazione di ulteriori risorse destinate all’efficientamento di edifici pubblici e plessi scolastici e della rete di illuminazione pubblica anche delle cinque Aree interne della Sicilia: Madonie, Nebrodi, Simeto/Etna, Sicani e Calatino. Nei prossimi giorni accelereremo per garantire il finanziamento di tali investimenti».

mz/cv

In allegato scheda Agende Urbane con il dettaglio dei primi finanziamenti per i progetti di efficientamento energetico destinati ai Comuni delle Aree urbane

————————–

Ufficio Stampa e Documentazione

Regione Siciliana

🔊 Listen to this