(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 Energia, Granisso (Teatek): Piano RePowerEU una svolta per la transizione, ma in Italia serve coraggio, burocrazia blocca impianti rinnovabili

«Il piano europeo RePowerEu lanciato per rispondere agli effetti del conflitto rappresenta una base per il futuro dell’energia e non solo un piano di emergenza. Condivisibili i principi di risparmio, diversificazione degli approvvigionamenti, transizione ed investimenti. Importante leva di sviluppo sarà il rafforzamento del fotovoltaico, con l’obbligatorietà di installazione per gli edifici pubblici. Sembra di essere ad una svolta, ma ricordiamo che mentre l’Europa accelera, in Italia serve più coraggio: i cantieri per le rinnovabili (per una potenza di 40Gw), sono ostaggio della burocrazia. L’Italia deve mettere in campo ogni azione possibile, come ha ribadito proprio oggi il premier Draghi, per liberare risorse utili alla transizione ecologica, all’economia e all’occupazione». E’ il commento di Felice Granisso, ceo di Teatek, gruppo internazionale attivo nei settori energia rinnovabile, automazione, macchine industriali, trattamento acque.

Napoli,19 maggio 2022

Felice Granisso

[why did I get this?](https://lievitoconsulting.us5.list-manage.com/about?u=4c9041b6d3a3763cfc2831b8e&id=c8d3f18dfb&e=6b0f5c09c5&c=0392df6a79) [unsubscribe from this list](https://lievitoconsulting.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=4c9041b6d3a3763cfc2831b8e&id=c8d3f18dfb&e=6b0f5c09c5&c=0392df6a79) [update subscription preferences](https://lievitoconsulting.us5.list-manage.com/profile?u=4c9041b6d3a3763cfc2831b8e&id=c8d3f18dfb&e=6b0f5c09c5&c=0392df6a79)

Lievito Consulting · Via del Grande Archivio 32 · Napoli, Campania 80138 · Italy

🔊 Listen to this