(AGENPARL) – sab 19 febbraio 2022 Energia: Gelmini, governo aiuta famiglie e imprese senza creare nuovo indebitamento

“Ieri è stato varato un provvedimento da 8 miliardi di euro per andare incontro a famiglie e imprese. E questo decreto è stato fatto senza creare nuovo indebitamento. Andiamo ad aiutare circa 3,5 milioni di famiglie in difficoltà che eviteranno il caro bollette. E poi abbiamo pensato alle imprese, soprattutto alle pmi: per queste abbiamo stanziato 1 miliardo di euro”.

Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista a TgCom24.

”La pandemia lascia sul tavolo problemi economici importanti, e dunque il governo adesso deve far fronte a nuove emergenze. Ieri dall’esecutivo è arrivata una risposta decisa, che si somma ai 10 miliardi di euro sinora stanziati sul tema energia.

Ci siamo occupati anche del settore automotive, destinando 1 miliardo di euro. E non abbiamo dimenticato le Regioni, i Comuni e le Province: ci sono risorse per l’illuminazione nelle scuole e per il riscaldamento degli ospedali”.

Fabrizio Augimeri

