(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 ENERGIA. GALLONE (FI): COSTI TRANSIZIONE NON GRAVINO SU CITTADINI

“Accelerare il processo di transizione energetica è necessario, ma è altrettanto necessario che i costi non gravino sui cittadini. Il presidente Draghi proprio oggi ha sottolineato che la transizione, seppur onerosa, non può portare a un aumento del costo sociale e noi condividiamo totalmente le sue parole. Bisogna però agire subito per evitare una stangata che sarebbe devastante per le famiglie, i lavoratori e le aziende che si stanno rimettendo in piedi dopo la crisi post pandemica. Forza Italia chiede dunque di eliminare sin da ora l’Iva sulle bollette di luce e gas almeno fino a quando l’Italia non sarà davvero ripartita e di utilizzare le risorse impiegate per misure chiaramente fallimentari, come il reddito di cittadinanza, per coprire l’aumento dei costi dovuti alla transizione ecologica. Sono interventi immediati che possono evitare un aumento dei costi per i cittadini, in attesa che si avviino i progetti sull’ambiente previsti dal Pnrr. Se vogliamo salvare il nostro ambiente e il nostro futuro è inevitabile avviare il processo di transizione energetica. Siamo convinti che si possa fare senza penalizzare famiglie e imprese”. Lo dichiara la senatrice Alessandra Gallone, responsabile nazionale del Dipartimento Ambiente di Forza Italia.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

