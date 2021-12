(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Energia: Cenni (Pd), disinnescare gli aumenti per salvaguardare aziende del vetro

«È necessario intervenire a sostegno delle aziende artigiane impegnate nel settore del vetro, disinnescando i pericolosi rincari sulle bollette di gas ed energia che rischiano di mettere a rischio la loro continuità produttiva e occupazionale». Con questo intento la deputata democratica Susanna Cenni, insieme ad Enrico Letta, ha presentato un’interrogazione al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, interrogazione sottoscritta anche da altri deputati toscani.

Nei giorni scorsi, le aziende del comparto hanno denunciato come tali aumenti le abbiano messa a dura prova, alimentando il rischio serio di chiusure e quindi licenziamenti. «A Colle Val d’Elsa – afferma Cenni – ho incontrato, assieme al segretario del Pd colligiano Daniele Boschi ed altri dirigenti, alcune tra le principali imprese del settore, raccogliendo la loro legittima preoccupazione».

«In Toscana – aggiunge Cenni – e in particolare nelle province di Firenze, Siena, Arezzo e nel comune di Empoli, il settore del vetro artistico d’arredo conta moltissime imprese e circa 700 lavoratori, cui se ne aggiungono altrettanti se consideriamo l’indotto. Queste aziende rappresentano un patrimonio storico, artigianale, artistico e culturale per l’intero Paese: l’arte manifatturiera della lavorazione del vetro per l’arredo, infatti, coniugando la tecnica manuale alla produzione industriale è, a tutti gli effetti, un punto di riferimento del mercato mondiale. È necessario che il Governo assuma iniziative concrete per scongiurare il fermo produttivo e salvaguardare l’intero comparto».

Roma, 15 dicembre 2021

