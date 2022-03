(AGENPARL) – sab 19 marzo 2022 Energia: Cattaneo (FI), ok prime misure governo, adesso scostamento e spending

“Le risposte messe in campo dal governo rappresentano una prima, indispensabile azione contro l’aumento dei prezzi. Molto altro ancora può e deve essere fatto. Forza Italia da movimento responsabile e propositivo ha indicato la strada presentando, nel corso di queste settimane, diverse modalità di intervento. Tutte attuabili e dall’impatto positivo. Tuttavia, nonostante lo sforzo profuso dal ministro Franco nel reperire i fondi per attuare queste prime misure contro il ‘caro prezzi’, sarebbe opportuno valutare l’ipotesi di uno scostamento di bilancio, così come tornare ad agire sulla spesa inutile, improduttiva, dello Stato. In un momento di emergenza il ‘buon padre di famiglia’ oltre a chiedere un prestito in banca, taglia le spese superflue e gli sprechi. È doveroso che anche lo Stato faccia così”. Così in una nota il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti di Forza Italia

