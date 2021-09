(AGENPARL) – mar 14 settembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Energia: Benamati (Pd), intervenire su oneri di sistema

“L’esplosione dei costi dell’energia rischia di tradursi in una stangata di cui non si ha molta memoria. Il prezzo record di 175 € per MWh per energia elettrica di queste ore ci dice che la situazione è critica. Tutto questo può tradursi, senza nessun intervento, per l’ultimo trimestre del 2021 in aumenti anche dell’ordine del 30 per cento. Per questo è opportuno un intervento eccezionale sulle componenti parafiscali e fiscali del costo dell’energia elettrica. Un’operazione simile a quella già condotta dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) può essere immaginata e attuata. Quell’intervento ha contenuto l’aumento dei costi per le famiglie al di sotto del 10 per cento”.

