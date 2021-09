(AGENPARL) – gio 09 settembre 2021 Energia, Baglieri a Salina per “Green Energy Days”: «La sfida ambientale va oltre gli aspetti tecnologici»

«La sfida ambientale va oltre gli aspetti tecnologici, include effetti socio economici e ambientali a cui il governo Musumeci presta particolare attenzione». Così l’assessore regionale all’Energia Daniela Baglieri ha chiuso con il suo intervento la prima giornata di lavori a Salina della quarta edizione della manifestazione “Green Energy Days” fino al 12 settembre focalizzata sulla transizione energetica nelle isole minori.

«La qualità dei progetti presentati in tema di “Green Islands” testimonia le potenzialità della Sicilia nel contesto europeo – ha continuato l’assessore Baglieri – La nostra Regione può svolgere un ruolo da protagonista nel contesto geopolitico nel Mediterraneo per promuovere progetti di cooperazione tra le Regioni su tematiche energetiche. Ovviamente ciò richiede un lavoro di squadra, al di là delle appartenenze istituzionali per la complessità della sfida».

I lavori riprenderanno domani dalle 9.30 nell’Auditorium di Malfa e avranno al centro il tema della “Transizione energetica: fonti rinnovabili e mobilità sostenibile”, articolati in tavole rotonde sui temi dei “Piani paesaggistici e fonti rinnovabili nelle isole minori siciliane” a cui parteciperà l’assessore regionale ai Beni culturali, Alberto Samonà e “Mobilità sostenibile – Le agevolazioni dello Stato e della Regione Siciliana” alla presenza dell’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Marco Falcone.

