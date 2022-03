(AGENPARL) – sab 26 marzo 2022 ENDOMETRIOSI: MARROCCO (FI), MATERIALE INFORMATIVO NELLE SCUOLE PER FACILITARE DIAGNOSI PRECOSE

“Oggi è la giornata mondiale dell’endometriosi, tutto si colora di giallo ma se ne deve parlare nella quotidianità e soprattutto inserire materiali informativi già a partire dalle scuole di primo grado per facilitare la diagnosi precoce”. Così la deputata di Forza Italia, Patrizia Marrocco. “Ogni ragazza fin dalla prima mestruazione – continua – deve avere la consapevolezza che la prevenzione è l’unica arma che può aiutarci e che al primo sintomo si deve e si può fare qualcosa ma soprattutto oggi non siete/siamo più sole, non siete/siamo pazze, non siete/siamo ‘malate immaginarie’. Indispensabile, quindi, la diagnosi precoce per evitare che questo “mostro” ci condizioni o addirittura ci distrugga la vita”.

