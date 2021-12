(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.5281

2 dicembre 2021

Emissioni odorigene: convenzione tra Regione, Arpa e Comune

Nel progetto biennale saranno coinvolti anche i privati

«Quella di ieri è stata una giornata importante per la Città di Monopoli perché dopo un percorso lungo più di tre anni siamo giunti a sottoscrivere questa convenzione con Regione e Arpa». Ad affermarlo è il Sindaco di Monopoli Angelo Annese che nel pomeriggio di mercoledì 1° dicembre 2021 ha sottoscritto la Convenzione tra Regione Puglia, Arpa e Comune di Monopoli per l’implementazione della rete per il monitoraggio integrato, il campionamento e l’analisi delle emissioni odorigene nel territorio comunale di Monopoli.

Alla firma, presso la sala consiliare del Comune di Monopoli, erano presenti il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’Assessora all’Ambiente Anna Grazia Maraschio, il Sindaco di Monopoli Angelo Annese, il Direttore Generale dell’Arpa Vito Bruno, il Direttore Scientifico dell’Arpa Vincenzo Campanaro e il Direttore del Dipartimento Ambiente della Regione Puglia Paolo Garofali.

🔊 Listen to this