(AGENPARL) – gio 05 agosto 2021 EMIRATI ARABI, MELONI: NON SMETTEREMO DI IMPEGNARCI PER RIPORTARE A CASA ANDREA COSTANTINO

«Oggi ho incontrato Stefania, compagna di Andrea Costantino, imprenditore italiano detenuto dallo scorso marzo senza alcuna imputazione negli Emirati Arabi a seguito delle tensioni diplomatiche tra il governo italiano e quello di Abu Dhabi. Non smetteremo di impegnarci per riportare a casa un nostro connazionale. Per Andrea, per Stefania, per la nostra dignità nazionale».

