(AGENPARL) – gio 22 luglio 2021 EMILIA-ROMAGNA. BERNINI (FI): “OTTIMA NOTIZIA LA CANDIDATURA DI TRE CITTA’ PER OSPITARE EUROVISION”

E’ davvero una bella notizia l’approvazione, all’unanimità, da parte dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, della proposta bipartisan di candidare ben tre città ad ospitare l’Eurovision 2022. Le candidature di Bologna, Rimini e Bertinoro sono un ottimo segnale di ripresa e di ripartenza in questa fase post Covid, soprattutto per il settore degli eventi che merita grande attenzione dopo le perdite subite a causa della pandemia. L’Eurovision è una manifestazione importantissima, che sa rinnovare e promuovere i valori europei nel nome della musica e dei talenti: un’occasione imperdibile per l’Emilia-Romagna che sono certa saprà farsi valere in tutte le fasi burocratiche per decretare la città che ospiterà l’evento.

Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

