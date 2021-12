(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 EMILIA-ROMAGNA. BERNINI (FI): “INDAGINE QUALITA’ DELLA VITA SIA OCCASIONE DI RIFLESSIONE PER TUTTI”

La 32esima indagine sulla Qualità della vita promossa dal Sole 24 Ore presenta luci e ombre per l’Emilia-Romagna. Tutte le province perdono qualche posizione ed è giusto interrogarsi sulle motivazioni di questo calo. Bologna, in particolare, si colloca al 100esimo posto per quanto riguarda l’indice “Giustizia e sicurezza”: una situazione che, se da un lato indica una tendenza a denunciare qui più che altrove, dall’altro ci mette di fronte all’evidenza di un numero di denunce sempre più consistente. Segno che gli episodi criminosi sono ancora troppi e lungi dall’essere arginati. D’altro canto, è sempre un orgoglio sapere che la mia Bologna conquista il primato nell’indice specifico di “Demografia, società e salute”, grazie agli alti livelli di istruzione della popolazione. Auspico che i risultati di questa indagine siano momento di approfondita riflessione per gli amministratori a qualunque livello, dal locale al nazionale, al fine di individuare quelle misure che consentano alle nostre città di essere sempre più vivibili e a misura di cittadino.

Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia

