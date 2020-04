EMERGENZA_MELLONE CHIEDE A EMILIANO LA RIAPERTURA DI PARRUCCHIERI ED ESTETISTI

(AGENPARL) – mer 29 aprile 2020 Mercoledì 29 aprile 2020

MELLONE A EMILIANO: “RIAPRIAMO PARRUCCHIERI ED ESTETISTI”

Il Sindaco scrive al Presidente della Regione anche per scongiurare il ricorso agli abusivi

“Presidente, abbiamo un’altra cosa da fare: riorganizzare la vita per il settore dei parrucchieri e degli estetisti”. Comincia così la lettera inviata oggi dal sindaco Pippi Mellone al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per chiedere la riapertura sul territorio regionale dei saloni da parrucchiere e di quelli per i trattamenti estetici.

“Ho scritto al presidente Emiliano – fa sapere il primo cittadino – per segnalare l’urgenza di intervenire e dare un segnale a operatori e cittadini, ma anche e soprattutto per scongiurare il ricorso a operatori abusivi. Questi ultimi potrebbero entrare e uscire da una casa all’altra, rendendosi potenziali untori per tutta la comunità. Un comportamento che non possiamo permettere!

Per questo mi sono rivolto al Presidente della Regione – continua – ringraziandolo per l’impegno profuso in questi mesi di emergenza e invitandolo a valutare un intervento per questo settore che, come gli altri, sta subendo l’impatto di una crisi inattesa e fortissima. Ma che, a differenza di altri, si trova a dover subire anche la beffa di una concorrenza sleale. Per queste ragioni ho chiesto di prendere in considerazione una riapertura anticipata per parrucchieri e parrucchiere, estetisti ed estetiste, pur con l’applicazione di stringenti e indispensabili protocolli di sicurezza. Sia chiaro, il mio non è un cambio di atteggiamento: sono convinto che il pericolo sia vivo e costante anche in questo momento e che bisognerà affrontare ogni esigenza con la massima attenzione, applicando ogni buona prassi di igiene e distanziamento sociale. Ma la vita non si ferma”.

