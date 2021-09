(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 Riva del Garda

SURVEY SISTEMA 118 ITALIA

A CURA DI SIEMS

SIIET

Centrali Operative 118

REGIONI

NUMERO PROVINCE

NORD OVEST

LIGURIA LOMBARDIA

PIEMONTE VALLE D’AOSTA

NORD EST

GIULIA TRENTINO ALTO

ADIGE EMILIA ROMAGNA

CENTRO

LAZIO MARCHE TOSCANA

UMBRIA

SUD+ ISOLE

ABRUZZO BASILICATA

CALABRIA CAMPANIA

MOLISE PUGLIA SICILIA

SARDEGNA

BASE DATI

NORD OVEST

NORD EST

CENTRO

SUD + ISOLE

Composizione delle equipe sui Mezzi di Soccorso?

Mezzi con equipe sanitaria

Mezzi con solo medico

Mezzi con solo soccorritori:

Mezzi con solo infermieri

Esistono algoritmi/protocolli che prevedono da parte degli infermieri la somministrazione di farmaci o

procedure terapeutiche atti a salvaguardare le funzioni vitali?

NORD OVEST

NORD EST

CENTRO

SUD + ISOLE

Che tipo di requisiti/formazione devono avere gli

INFERMIERI

per poter entrare nel sistema?

NORD OVEST

NORD EST

CENTRO

SUD + ISOLE

Corsi di formazione specializzanti per il trattamento delle emergenze/ formazione universitaria specialistica

Esperienza in Area Critica

Esperienza in Area Critica, Corsi di Formazione specializzanti per il trattamento base e avanzato delle

emergenze

nessuna

Quale tipo di requisiti/formazione preferenziale devono avere i

MEDICI

per poter entrare nel sistema?

NORD OVEST

NORD EST

CENTRO

SUD + ISOLE

Corsi di formazione specializzanti per la gestione delle emergenze/ corso MET

esperienza in area critica

Essere appartenenti all’Area Critica, Corsi di formazione specializzanti per la gestione delle emergenze

nessuna

NORD OVEST

NORD EST

CENTRO

SUD + ISOLE

Ospedalieri

Vuote

Nel servizio 118 operano medici ospedalieri o convenzionati?

SIEMS

SIIET

