(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 Emergenza Covid, nuovo bando per l’erogazione di buoni spesa alle famiglie in difficoltà

Si tratta della quinta distribuzione di buoni spesa dall’inizio della pandemia. Una misura per sostenere concretamente chi ha subito un sensibile calo del proprio reddito a causa dell’emergenza sanitaria. Per presentare domanda c’è tempo fino al 20 dicembre

Il Comune di Montemurlo continua a sostenere le famiglie in difficoltà economica a causa degli effetti dell’emergenza Covid – 19 e pubblica un nuovo bando per la distribuzione di buoni spesa. L’avviso è aperto da oggi, 10 dicembre; per presentare domanda c’è tempo fino alle ore 13 di lunedì 20 dicembre 2021.

Si tratta della quinta erogazione di buoni spesa, promossa dal Comune, dall’inizio della pandemia, senza contare il bando del settembre scorso finalizzato al sostegno delle famiglie in difficoltà al pagamento dell’affitto e delle utenze.

Ancora una volta, dunque, il Comune di Montemurlo mette a disposizione aiuti alimentari in favore delle persone che, a causa delle emergenza sanitaria da Covid 19 ancora in atto, abbiano subito riduzioni della propria capacità economica, tramite erogazione di buoni spesa del valore di 20 euro, spendibili entro il 28 febbraio 2022 presso gli esercenti di Montemurlo inseriti in apposito elenco, disponibile sul sito istituzionale del Comune. I buoni spesa saranno distribuiti fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a circa 52 mila euro.

«Sappiamo bene che ancora non siamo fuori dall’emergenza sanitaria e il Comune di Montemurlo ancora una volta vuol essere concretamente vicino alle famiglie in difficoltà economica con questa nuova distribuzione di buoni spesa, la quinta dall’inizio della pandemia. – sottolineano il sindaco Simone Calamai e l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti – Sappiamo che gli effetti della crisi si stanno ancora facendo sentire con forza sopratutto sulle fasce di popolazione più fragili. Ce lo dice amche il Censis nel 55esimo Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2021 che sottolinea come nel primo anno di emergenza Covid c’è stato un boom della povertà, soprattutto nelle regioni del Nord. Per questo come amministrazione comunale siamo impegnati a garantire alle famiglie in difficoltà, misure di sostegno per superare questa difficile crisi sanitaria ed economica».

Fabiana Masi

