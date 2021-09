(AGENPARL) – sab 11 settembre 2021 Emergenza Covid, il Comune eroga contributi straordinari per il pagamento delle utenze e dei canoni di affitto

Per presentare domanda c’è tempo dal 15 settembre al 4 ottobre. Il Comune interviene a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà economica a causa del Covid, utilizzando le risorse del fondo di solidarietà alimentare

Il Comune di Montemurlo continua a sostenere le famiglie in difficoltà economica a causa degli effetti dell’emergenza Covid – 19. Dopo aver provveduto a quattro erogazioni di buoni spesa, l’amministrazione comunale ha deciso di destinare i circa 70 mila euro di fondi residui per la solidarietà alimentare, alle famiglie per aiutarle nel pagamento di utenze domestiche, quali luce, acqua o gas (linea di intervento 1) oppure, a loro scelta, del canone di locazione dell’immobile presso il quale risiedono (linea di intervento 2). Per presentare domanda c’è tempo dal giorno mercoledì 15 settembre e fino al giorno lunedì 4 ottobre 2021alle ore 13. La domanda deve essere presentata dall’intestatario dell’utenza o del contratto di locazione scegliendo una delle due linee di intervento. « Il Comune ha deciso di promuovere, dopo i buoni spesa, nuove misure di sostegno per le famiglie in difficoltà economica. – spiegano il sindaco Simone Calamai e l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti – Si tratta di azioni di grande valore, che mirano a dare un sostegno economico immediato a chi si è trovato ad affrontare una consistente diminuzione del proprio reddito. Si può presentare richiesta solo per una delle due linee di intervento, utenze o affitto. Per il Comune di Montemurlo è comunque fondamentale arrivare quanto prima al superamento di questa situazione di crisi e promuovere quelle condizioni economiche che permettano alle persone di rialzarsi attraverso un lavoro stabile che garantisca loro stabilità e sicurezza. In questo senso saranno fondamentali le risorse del Pnrr, piano nazionale di ripresa e resilienza»

CONTRIBUTI – Per la linea di intervento 1 (bonus utenze domestiche) è previsto il rimborso del pagamento di una sola tipologia di utenza domestica a scelta fra luce, acqua o gas. Il contributo erogato è pari all’importo totale delle bollette pagate nel periodo ricompreso tra il mese di gennaio 2021 e il mese di settembre 2021 fino a un massimo di 300 euro e verrà erogato direttamente al richiedente tramite bonifico bancario secondo le modalità che saranno indicate nella domanda. Per la linea di intervento 2 (bonus affitto) è previsto un contributo pari al 10% del canone di locazione annuale previsto nel contratto fino a un massimo di 600 euro e sarà erogato direttamente al proprietario dell’immobile.

REQUISITI – Per accedere ai contributi i cittadini interessati devono presentare domanda tramite l’apposito modulo, scaricabile da mercoledì 15 settembre dal sito del Comune ([www.comune.montemurlo.po.it](http://www.comune.montemurlo.po.it/)). Tra i requisiti è necessario essere cittadino italiano o dell’Unione Europea o cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;essere residente nel Comune di Montemurlo ed essere in possesso di un’attestazione ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità, il cui valore non sia superiore a euro 12 mila euro. Inoltre è necessario dimostrare che la situazione di difficoltà economica sia stata determinata dal Covid ( aver perso il lavoro/mancato rinnovo contratti a termine;consistente riduzione dell’orario di lavoro -almeno il 30%-; cassa integrazione o altre misure similari, per almeno tre mensilità; chiusura o sospensione dell’attività commerciale, artigianale, libero professionale a motivo delle misure restrittive per il contenimento dei contagi; aver attivato servizi a pagamento per assistenza domiciliare di persone fragili causa chiusura centri diurni o progetti personalizzati a domicilio es. assistenti familiari).

Fabiana Masi

