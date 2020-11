(AGENPARL) – MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT), dom 15 novembre 2020



AVVISO PUBBLICO

Con il presente Avviso si pubblica l’Ordinanza Sindacale n. 64 del 15/11/2020 avente come oggetto: Emergenza Coronavirus – Ordinanza Contingibile ed Urgente. Chiusura di alcune classi dell’Istituto Comprensivo Statale “Pietro Carrera”, da Lunedì 16 Novembre a Venerdì 20 Novembre 2020.. , che riportiamo in sintesi di seguito:.



IL SINDACO



Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3.11.2020;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24.10.2020;

Visto l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) – D.Lgs. 18 agosto 2020, n. 267 e ss.mm.ii;

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

Considerato che nella città di Militello in Val di Catania a cura del Comune sono stati effettuati su base

volontaria TEST RAPIDO SU CAMPIONI NASALI per Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) agli alunni

delle scuole dell’obbligo ed ai genitori;

Considerato, altresì, che dai tamponi effettuati alcuni genitori sono risultati positivi al Covid-19;

Ritenuto, a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica, necessario ed urgente provvedere alla

chiusura delle classi ove attengono agli studi gli alunni i cui genitori risultano positivi al Covid-19 anche

al fine di consentire la igienizzazione e sanificazione delle classi e preservare la salute degli alunni, degli

insegnanti, degli operatori e del personale frequentante le predette classi ed al fine, altresì, di prevenire il

diffondersi dell’epidemia e l’incremento dei casi di contagio nella nostra comunità;

Ritenuto di dover provvedere per quanto sopra e per garantire la pubblica incolumità, alla chiusura delle

classi 2 C, 4 A e 5 B della Scuola Primaria e 2 A della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale

“Pietro Carrera” dal 16.11.2020 al 20.11.2020;

ORDINA



In via cautelativa, per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura delle classi 2 C, 4 A e 5 B della

Scuola Primaria e 2 A della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale “Pietro Carrera” dal

16.11.2020 al 20.11.2020;

Il Dirigente Scolastico è invitato a predisporre la Didattica Digitale Integrata al fine di garantire il

servizio agli studenti che potranno continuare le attività scolastiche da casa;

Di incaricare il responsabile dell’Area Servizi Tecnici, anche in collaborazione con il gruppo locale di

Protezione Civile, di provvedere alla igienizzazione e sanificazione dei locali delle classi chiuse con la

presente ordinanza;

Si da atto che allo scadere del periodo di chiusura delle classi siano si provveda, su base volontaria ad

effettuare il TEST RAPIDO SU CAMPIONI NASALI per Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) agli alunni

delle classi interessate alla chiusura disposta con la presente ordinanza;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio Comunale, sul sito Istituzionale, sull’App e

sulla pagina Facebook del Comune di Militello in Val di Catania, per la massima diffusione;

che la stessa sia trasmessa a mezzo Pec: al Sig. Prefetto di Catania, al Dirigente dell’Istituto Comprensivo

Statale “Pietro Carrera”, alla Coordinatrice dell’Asilo Nido Comunale, al Direttore Generale dell’A.S.P. 3

di Catania, al Comando Stazione Carabinieri di Militello in Val di Catania ed al Comando di Polizia

Locale;

La pubblicazione del presente Provvedimento all’Albo Pretorio Comunale, ha valore di notifica, anche

individuale, a quanti interessati dalle presenti disposizioni.

INFORMA



Regionale di Catania nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al

Allegati

