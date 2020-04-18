sabato, Aprile 18, 2020
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Agenparl

EMERGENZA CORONAVIRUS – CONFERIMENTO SFALCI ERBOSI

by Redazione00

(AGENPARL) – FIANO (TO), sab 18 aprile 2020 IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE I CENTRI DI RACCOLTA RIMARRANNO CHIUSI SINO AL 3 MAGGIO 2020, AL FINE DI CONSENTIRE AGLI UTENTI LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI “SFALCI E RAMAGLIE” EVENTUALMENTE ACCUMULATI NELLE ULTIME SETTIMANE, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IL GESTORE SIA S.R.L. IMPLEMENTA UNA PROCEDURA DI PRENOTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI MEDESIMI.
IL GIORNO MARTEDI’ 21 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 ESCLUSIVAMENTE PER UTENTI DEI COMUNI DI CAFASSE, FIANO, ROBASSOMERO, VALLO E VARISELLA, SARA’ POSSIBILE CONFERIRE TALE RIFIUTO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO IN FIANO – VIA GERBIDI ADIACENTE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE, PREVIA PRENOTAZIONE DA EFFETTUARSI:
AL NUMERO DEDICATO 349 897 46 67
AL NUMERO VERDE DEL CONSORZIO CISA 800 071 302
ALL’INDIRIZZO E-MAIL
SI PRECISA INOLTRE:
– CHE I RIFIUTI (SFALCI E RAMAGLIE) DOVRANNO ESSERE CONTENUTI IN SACCHI E/O CESTE, IN MODICHE QUANTITA’ (MAX 10 SACCHI E/O CESTE) E SARANNO ACCORDATI APPUNTAMENTI IN RAGIONE DI N. 1 CONFERIMENTO PER OGNI 15 GG. PER NUCLEO FAMILIARE O UTENZA NON DOMESTICA;
– CHE PER EVITARE ASSEMBRAMENTI SI CONSENTIRA’ L’ACCESSO A MASSIMO N. 6 UTENTI OGNI 30 MINUTI (12 UTENTI OGNI ORA DI APERTURA);
– CHE IL “CODICE DI CONFERIMENTO” RILASCIATO SUCCESSIVAMENTE ALLA PRENOTAZIONE DOVRA’ ESSERE CITATO AL MOMENTO DELL’ACCESSO ALL’ISOLA ECOLOGICA E NELL’AUTODICHIARAZIONE MINISTERIALE DA ESIBIRE ALLE FORZE DELL’ORDINE PER I RISPETTIVI CONTROLLI.

Fonte/Source: https://www.comune.fiano.to.it/it-it/avvisi/2020/avvisi-alla-popolazione/emergenza-coronavirus-conferimento-sfalci-erbosi-145142-1-1305f47adbe5b0fb5824e533531d2515

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