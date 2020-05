EMERGENZA-CORONAVIRUS APERTURE FASE 2

(AGENPARL) – SIZIANO (PV), ven 08 maggio 2020

Cari concittadini/e

Come preannunciato nella precedente comunicazione intendiamo affrontare questa fase con la massima cautela aprendo gradualmente e in piena sicurezza le strutture e i servizi comunali, al fine di provare a monitorare man mano per quanto ci è possibile eventuali criticità che potrebbero sorgere nella prima fase in cui il contagio anche se in netto calo non ha un dato certo dei possibili asintomatici che man mano si stanno muovendo sul territorio per vari motivi.

Continuo ad essere in costante comunicazione con ATS e medici di base che su questo territorio stanno svolgendo uno splendido lavoro di cura e di collaborazione ai quali va ancora una volta il mio più sentito GRAZIE.

La riapertura parziale delle nostre attività sta avvenendo con la massima scrupolosità da parte degli operatori che ringrazio per questo ai quali daremo il nostro massimo sostegno.

Abbiamo cominciato questa settimana anche la sanificazione di tutte le strutture pubbliche e private per i servizi in modo da essere pronti ad ogni eventuale riapertura strada facendo.

Alcuni dati :

FARE LA SPESA : non è più necessario restare solo sul proprio territorio e con autocertificazione si può recarsi anche in centri vicini,

a tal proposito verranno da domani (Giovedì 07 Maggio) annullate le turnazioni per lettera alfabetica per la spesa al TIGROS.

PIAZZOLA ECOLOGICA : Riapertura LUNEDÌ 11 MAGGIO su appuntamento da fissare con Azienda Pizzamiglio

Continua fino a fine maggio ritiro settimanale per sfalci e potature.

MERCATO : RIAPERTURA da Mercoledì 13 MAGGIO con bancarella verdura

SABATO 16 MAGGIO mercato solo alimentari ( con in ingresso contingentato come da direttiva Regionale)

POLIAMBULATORIO : Riapertura LUNEDÌ 18 MAGGIO

Prelievi il lunedì dalle 7.30 alle 9.30 ( ingresso contingentato con volontari PC )

Servizi Sanitari su appuntamento solo telefonico dalle 8 alle 12 AUSER 0382- 610212

CASA DELL’ACQUA : Riapertura da LUNEDÌ 18 MAGGIO

la settimana prossima verrà eseguita santificazione di tutto l’impianto secondo le disposizioni ATS

APERTURA PARCHI : Riapertura dopo il 18 MAGGIO seguendo le indicazioni in vigore in quella data.

Prima della riapertura risistemazione delle aree e sanificazione dei giochi.

Resterà chiuso per lavori fino a GIUGNO il parco via Pavia e Rampa.

Sono come sapete consentite le ATTIVITÀ fisiche all’aperto e già in questi giorni si sono registrati episodi di assembramento e si notano alcune persone uscire senza mascherina, in REGIONE LOMBARDIA È ANCORA OBBLIGATORIA almeno fino al 17 Maggio

Vi ricordo che è necessario mantenere alta la sensibilità verso i corretti comportamenti di tutti per evitare di creare problemi a tutta la comunità, purtroppo già troppi ragazzi escono in gruppo senza protezioni.

Chiedo alle famiglie ancora collaborazione nel sensibilizzarli ad un comportamento adeguato, purtroppo si è già registrato nella serata di lunedì un atto di vandalismo che ha costretto i volontari della PROTEZIONE CIVILE in servizio a dover chiamare i vigili del fuoco per evitare danni peggiori.

TORNARE PRESTO ALLA RIAPERTURA DEL NOSTRO PAESE È UN OBIETTIVO COMUNE NON MOLLIAMO PROPRIO ORA !

Con Affetto

Il sindaco

Donatella Pumo

Fonte/Source: https://www.comune.siziano.pv.it/it-it/avvisi/2020/emergenza-coronavirus-aperture-fase-2-148520-1-77a92af850f0c4cd2dbe85bdbbccc74a