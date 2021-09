(AGENPARL) – dom 19 settembre 2021 [EMERGENZA URGENZA]SecondoCongressoNazionale

II CONGRESSO NAZIONALE EMERGENZA: “FARE IL PUNTO PER EVITARE PERICOLOSI PASSIINDIETRO”

ARivadelGardadal20al22settembretuttigliattoridelsistemaeirappresentantidelleIstituzioniaconfrontoperunnuovosistemaEmergenza.

19settembre2021.Saràlaprimavoltadelsistemaemergenzaalcompleto:aRivadelGarda,dal20al22settembresiconfronteranno infatti tutti gli attori del sistema, intra e pre ospedaliero. Il secondo Congresso Nazionale Emergenzariuniràpertregiornimedici,infermieri,soccorritori,leSocietàscientifichedell’emergenzachelirappresentano,leFederazioni e i Sindacati e, significativa novità di quest’anno, il mondo del volontariato con ANPAS, Croce RossaItalianaeMisericordied’Italia.

Tuttiinsieme,dunque,aunannoemezzodall’iniziodellapandemiachehamessoaduraprovaognielementodelsistema e la sua tenuta complessiva, rendendo più evidenti i punti di forza ma anche le mancanze, le disomogeneitàsulterritorioe,indiversicasi,learretratezzenelmodellogestionale.Daqui,lanecessitàdifareilpuntoeconfrontarsialpropriointernoeconleistituzionisulladirezionecheunrinnovamentodelsistemadeveprendere.

Alla tavola rotonda di lunedì 20 settembre (ore 10,15) che aprirà il Congresso, si siederanno i rappresentanti delle Societàscientifichedell’emergenza,FederazionieSindacati,Associazioni,Volontariato,perconfrontarsiconleIstituzioni:insieme al Ministro della Salute Roberto Speranza (in attesa di conferma della presenza), il coordinatore dellaCommissioneSalutedellaConferenzadelleRegioniedelleProvinceautonomeRaffaeleDonini,laPresidentedella12°CommissionepermanenteIgieneeSanitàalSenatoAnnaMariaParenteeiSenatoriGaspareMarinello,MariaCristinaCantùePaolaBoldrini.

Sul tavolo ci saranno i vari disegni di legge di riforma del 118, ma non solo: “il nostro obiettivo – chiarisce ilpresidente del Congresso Andrea Andreucci, infermiere del 118 – è proporre una riforma del sistema che sia davverofruttodiunavisionecomune.Troppevoltesiècercatodicostruireunmodellodirispostaall’emergenzasanitariaascoltando solo alcune voci e dimenticandone altre. Il Congresso vuole rappresentare, anche in questo, un punto dinonritorno:quipertregiornisiconfronterannoallaparimedici,infermieri,autistisoccorritori,volontarietuttelesocietàscientifichecherappresentanoveramenteilsistemadiemergenza,nessunoescluso”.

EquelloconleIstituzionivuoleesserepiùdiundialogo:“vorremmousciredaRivadelGardaconunorientamentochiaro,unadirezionecheportifinalmentenelfuturoilsistemaemergenza,evitandopericolosipassiindietroodilato”.

Il Congresso, che vedrà alternarsi circa 300 relatori in 23 sessioni e 14 workshop, oltre alla tavola rotonda e allesimulazioni in alta fedeltà che si susseguiranno nel corso dell’evento, ha già registrato il tutto esaurito: più di 2000 icongressistichesiavvicenderannonelletregiornate.

