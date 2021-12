(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 ELISABETTA BELLONI NOMINATA “FORMICA DELL’ANNO” DALLA RIVISTA DI FORMICHE

Roma, 6 dic. – Elisabetta Belloni, la prima donna alla guida dell’intelligence italiana, direttrice generale del Dis, nominata “Formica dell’anno”, il riconoscimento che il mensile di politica, economia, geografia, ambiente e cultura Formiche rivista assegna alle personalità di rilievo.

Nel numero di dicembre, in un articolo a cura di Francesco Bechis, Belloni è descritta come “un numero primo, ma senza solitudine”.

“In lei l’idea del potere si manifesta attraverso le categorie della discrezione e della laboriosità”, continua Bechis.

Belloni è promotrice di “un lavoro silenzioso, lontano dai riflettori, non una sola intervista, per mettere alle spalle tensioni e polemiche. Ma un lavoro duro, con decisioni non banali e con l’avvio di una ambiziosa riforma della governance sotto lo sguardo vigile dell’Autorità delegata Franco Gabrielli”.

Formiche ricorda come per Elisabetta Belloni ci siano tanti “dossier sulla scrivania: dal riordino delle competenze nella cybersecurity, con la nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) diretta da Roberto Baldoni, fino alle grandi sfide all’estero, come la crisi in Libia e la sua faticosa transizione democratica, o ancora le minaccie del terrorismo di matrice religiosa e dell’eversione interna con le infiltrazioni estremiste nel fronte no-vax denunciate dal Copasir”.

A lei, dunque, il riconoscimento della prestigiosa rivista fondata da Paolo Messa e diretta da Flavia Giacobbe.

