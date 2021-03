ELISABETTA BARBUTO (M5S CAMERA – COMMISSIONE TRASPORTI) – 8,5 MILIONI DI EURO PER I COMUNI. AL VIA LA RIGENERAZIONE URBANA.

(AGENPARL) – sab 13 marzo 2021 RIGENERAZIONE URBANA, PRONTI 8,5 MILIARDI PER I COMUNI.

BARBUTO: “GLI ENTI POTRANNO PROGETTARE NUOVI SPAZI O PER MIGLIORARE LE

CITTÀ. INVESTIAMO PER PRODURRE POSTI DI LAVORO”.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in

Gazzetta in questi giorni è stato dato il via libera ad un importo di 8,5

miliardi destinati ai Comuni per progetti e interventi di rigenerazione

urbana. Si tratta di un grande risultato che renderà le nostre città più

vivibili e più belle.

Così in una nota Elisabetta Barbuto la Deputata del M5S in Commissione

Trasporti che specifica come, in Gazzetta, sia stato pubblicato il decreto

attuativo dei commi 42 e 43 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020.

Da quel momento, i Comuni con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti

hanno 90 giorni per presentare i propri progetti. Solo per il 2021 sono

previsti 150 milioni di euro, una cifra che crescerà di anno in anno, fino

a raggiungere i 700 milioni di euro fino al 2034. Circa otto miliardi e

mezzo in tutto, appunto, che potranno essere utilizzati per dare vita a

nuove opere pubbliche, completare le incompiute presenti in tutta Italia,

per la manutenzione e il riuso di aree pubbliche ed edifici esistenti, per

il miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. I

fondi potranno finanziare anche le spese di progettazione esecutiva.

Ora sindaci e amministratori locali, conclude la nota, si mettano al lavoro

per poter rifare a nuovo i propri Comuni e dare lavoro in questo periodo di

forte crisi. Si tratta di una occasione che non può e non deve essere

sprecata, soprattutto al Sud dove c’è bisogno di lavoro, infrastrutture e

completare i tanti obbrobri rimasti incompiuti negli ultimi decenni.

