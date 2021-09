(AGENPARL) – mar 14 settembre 2021 Nella giornata di ieri, i parlamentari M5S Elisabetta Barbuto ed Agostino Santillo, prima dell’evento sul superbonus 110 % organizzato dal M5S di Crotone, sono stati in visita istituzionale presso l’Aterp di Crotone «dove – hanno dichiarato al termine della visita – abbiamo toccato con mano la realtà degli uffici preposti alla gestione del patrimonio residenziale pubblico della Calabria. La voglia di accedere al Superbonus 110% per realizzare l’efficientamento energetico e il miglioramento antisismico delle abitazioni deve però fare i conti con l’inadeguatezza delle risorse umane a disposizione degli uffici».«Nel corso dell’incontro – concludono i parlamentari – il Dirigente della sede di Crotone ed i suoi colleghi, che ringraziamo per l’interessante confronto, hanno avanzato utili suggerimenti al miglioramento di questa straordinaria misura, specialmente nella parte relativa alle procedure di bando e affidamento. Richieste che, nei prossimi giorni, valuteremo in che modo tradurle in sede legislativa nell’interesse dei cittadini, soprattutto nell’interesse delle fasce più deboli.

Elisabetta Barbuto – Agostino Santillo (Parlamentari M5S)

