(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 ELEZIONI, VACCARI(PD): “SIFDA NAPOLI PER IL FUTURO DEL PAESE”

“La sfida che si gioca a Napoli con Gaetano Manfredi e l’alleanza che lo sostiene ha una doppia valenza e importanza: la prima per la città e il suo futuro, per farla uscire dal tunnel della incapacità di fare e l’isolamento nella quale è stata infilata negli ultimi dieci anni, e dall’altra per il futuro del Paese perché qui un Pd unito ha saputo costruire un’alleanza larga con i 5S ma con forze civiche e moderate che se risulterà vincente potrà essere un laboratorio nazionale per la sfida per il governo del Paese con il centro destra”.

A dirlo, Stefano Vaccari responsabile organizzazione del PD, intervenuto a Napoli al Circolo Canottieri nella manifestazione “Napoli, una città normale” a sostegno della candidatura di Gaetano Manfredi.

