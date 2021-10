(AGENPARL) – lun 18 ottobre 2021 Elezioni Trieste: S.Savino (FI), Conferma Dipiazza è premio a serietà e competenza. Centrodestra leader in FVG, Forza Italia indispensabile

“Ha vinto la serietà contro l’improvvisazione, la verità contro le mistificazioni. Ma soprattutto ha vinto Trieste, che per i prossimi cinque anni potrà contare sulle capacità e l’esperienza di Roberto Dipiazza e della sua squadra. Squadra di cui Forza Italia è protagonista, anche in ragione dei significativi risultati ottenuti a Trieste così come a Pordenone e complessivamente in tutta la regione. Il FVG si conferma caposaldo del Centrodestra a livello nazionale, e Forza Italia FVG si conferma colonna portante e indispensabile per la coalizione”.

Lo scrive in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia FVG Sandra Savino commentando i risultati del ballottaggio di Trieste.

