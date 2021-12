(AGENPARL) – dom 19 dicembre 2021 COMUNICARTO STAMPA

ELEZIONI: TORROMINO (FI), PROVINCIA CROTONE TORNA AL CENTRODESTRA. AUGURI A PRESIDENTE FERRARI

“La provincia di Crotone torna ad essere guidata dal centro destra e da ieri sera il suo presidente è Sergio Ferrari, eletto con il 63% dei voti. Una vittoria schiacciante contro il candidato del centro sinistra, nonché sindaco di Crotone, il comune più rappresentativo della provincia. Il risultato ci fa certamente esultare, ma richiede anche una lettura politica che sicuramente non sfugge ai più: anche i comuni amministrati dal centro sinistra hanno votato Sergio Ferrari, un riconoscimento dato certamente per il suo operato politico ed amministrativo oltre che per stima personale. Sono certo che il nuovo Presidente e i componenti del consiglio lavoreranno durante per apportare quella spinta necessaria affinché la macchina organizzativa della Provincia non solo si rimetta in moto, ma risolva i tanti problemi che affliggono la nostra provincia. Forza Italia entra in consiglio con due consiglieri, Teresa Ferrazzo e Fabio Manica. Da coordinatore provinciale, nonché Deputato, esprimo i migliori auguri di buon lavoro al presidente e al consiglio tutto, confermando vicinanza Istituzionale e politica, oltre che la volontà di una fattiva collaborazione fin da subito”. Così, in una nota, il deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia a Crotone, Sergio Torromino.

