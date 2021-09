(AGENPARL) – Roma, 19 settembre 2021 – Ricevuti alla “Camera dei Diritti Civili” della Federazione Russa che sovrintende alla tutela della democrazia e della regolarità delle elezioni: insieme a tantissimi giovani abbiamo monitorato tramite la rete pubblica internet accessibile a tutti i cittadini russi, tutti i seggi elettorali in ogni momento dei tre giorni di votazione. Tutto è stato controllato e verificato da ogni singolo cittadino. Tutto è stato registrato da parte del centro controllo e chiunque in ogni momento sino al termine delle elezioni ha potuto e può chiedere accesso agli atti. In nessuna parte del mondo è mai accaduto un livello di trasparenza nei seggi come in Russia. I rappresentanti di tutti i partiti sono stati presenti (contrariamente a quanto accade in Italia) in tutte le fasi della votazione nei seggi elettorali.

Lo dichiara l’on. Vincenzo Gibiino in qualità di international public expert in una nota.