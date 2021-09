(AGENPARL) – Roma, 19 settembre 2021 – «Ho avuto l’opportunità di partecipare in Russia ad una missione di osservatore in occasione delle elezioni amministrative, presidenziale ed adesso per il rinnovo della Douma (Parlamento della Federazione Russa). Ogni volta ho avuto modo di constatare dei miglioramenti nel modo di votare. Il sistema di voto russo è un mix cartaceo e elettronico. La scannerizzazione del bollettino di voto permette di avere un controllo con un altissimo tasso di sicurezza rendendo quasi a zero il rischio di frode e permettendo il conteggio velocissimo. Più che criticare e condannare la democrazia russa dovremo mandare i nostri politici a prendere delle lezioni».

Lo dichiara l’on. Aldo Carcaci, past deputato belga, in una nota.