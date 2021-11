(AGENPARL) – sab 06 novembre 2021 Segreteria Regionale Ugl Basilicata

Elezioni Rsa Marelli Sistemi Sospensioni, l’Ugl Potenza raddoppia i consensi.

“Si tratta di un risultato importante, nell’azienda Marelli Sistemi Sospensioni di San Nicola di Melfi

(PZ) dove l’Ugl alle elezioni per il rinnovo della Rsa si conferma con il 17% delle preferenze: non

solo elegge come rappresentante dei lavoratori, Paolo Balsamo ma si vede raddoppiare per ben oltre

il 50% i consensi rispetto alla precedente tornata elettorale. Si tratta di un riconoscimento di

notevole valenza per la federazione dei metalmeccanici che continua la scia positiva nell’eleggere

rappresentanti sindacali da nord a sud”.

E’ quanto dichiarano Florence Costanzo, Segretario Regionale Ugl Metalmeccanici e Giuseppe

Palumbo, Segretario Provinciale della Federazione Potentina per i quali, “ciò è avvenuto per

l’impegno quotidiano, come sempre, di tutta la dirigenza sindacale Ugl instancabilmente e

quotidianamente al fianco dei lavoratori. Il bel risultato ottenuto dal nostro riconfermato Rsa

Balsamo, è stato anche possibile raggiungerlo con il suo forte impegno e la serietà che ha saputo far

comprendere ai colleghi la necessità di dover premiare l’o.s. per il lavoro svolto negli anni nel sito

dell’indotto Stellantis di Melfi. Non possiamo che ringraziare tutti i lavoratori – concludono

Costanzo e Palumbo – che hanno dato fiducia all’Ugl Metalmeccanici e dove sicuramente Balsamo,

come già negli anni ha dimostrato, non farà mancare nulla”.

“Dalla Segreteria Nazionale Ugl Metalmeccanici si esprime soddisfazione per tale risultato, come

sempre l’Ugl è in prima linea nell’interpretare le istanze di un mondo del lavoro che cambia.

Certamente la nostra o.s. non farà mancare il sostegno a difesa della produzione, dell’occupazione e

dei diritti dei lavoratori – dichiara il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera -: un

attestato di gratitudine và ai Segretari metalmeccanici in Basilicata Costanzo e Palumbo, al

riconfermato nostro Rsa Balsamo, ai membri della Commissione Elettorale, a tutti le lavoratrici e

lavoratori che hanno sostenuto la nostra lista e che hanno permesso alla Uglm di registrare una

percentuale doppia di consensi ed essere sempre più un punto di riferimento nel sito Lucano”.

Potenza, 10 giugno 2021

