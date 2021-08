(AGENPARL) – mar 24 agosto 2021 ELEZIONI COMUNE DI ROMA: I CANDIDATI DEL PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO

NELLA LISTA CALENDA SIDACO

Roma, 24 agosto 2021

Il Segretario dell’Unione Romana del Partito Repubblicano Italiano, Michele Polini, ha annunciato i candidati del PRI alle prossime elezioni amministrative di Roma del 3 e 4 ottobre 2021.

Il PRI si colloca al centro, in linea con la propria tradizione politica. Secondo il capo della segreteria politica Bepi Pezzulli “la presenza del PRI alle elezioni della Capitale fornisce un apporto al progetto di un’area liberaldemocratica per l’Italia alternativa alla destra e alla sinistra. Il PRI parte da Roma per portare il proprio patrimonio di idee, valori e proposte attraverso i candidati all’Assemblea Capitolina e ai Municipi”.

Tutti candidati del PRI presenti nella lista civica per Calenda Sindaco all’Assemblea Capitolina e nei Consigli Municipali sono espressione della società civile. I repubblicani si propongono alla città con il proposito di dare nuovo risalto alle idee, ai progetti, alle proposte attuabili, valorizzando competenze, professionalità e capacità amministrativa.

La squadra del PRI al completo nella lista per Calenda Sindaco alle prossime elezioni amministrative per Roma del 3 e 4 ottobre 2021 vede candidati:

All’Assemblea Capitolina

Zora MIKULICIN, nata nel 1950, medico chirurgo libero professionista, specialista in chirurgia vascolare ed in psichiatria, già dirigente medico ospedaliero con grande esperienza nel settore della sanità pubblica e persona di cultura ed esperienza internazionale.

Cesare GRECO, nato nel 1951, Professore Associato di Cardiologia, Università di Roma I La Sapienza, Direttore della U.O.D Emodinamica, Policlinico Umberto I di Roma. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e relatore a congressi scientifici nazionali e internazionali.

Ai Municipi

al III MUNICIPIO:

Luca Cococcia, nato nel 1967, Dottore in Giurisprudenza. Avvocato penalista in materia ordinaria, militare e minorile. Abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori. Legale in casi da prima pagina, quali “Mafia Capitale”, “Giallo di Ronciglione”, “Villa Pia”, “Asilo degli orrori”. Esperto nel ramo della responsabilità professionale medica e nella tutela delle parti fragili (bambini, donne).

al IV MUNICIPIO:

Rosita Di Domenico, nata nel 1967, diplomata perito aziendale. Imprenditrice nel settore dei viaggi e vacanze. Poliglotta.

al V MUNICIPIO:

Alessandro Papi, nato nel 1987, diplomato all’Istituto alberghiero, dirigente sindacale. Dinamico e presente in diverse realtà associative e sociali a sostegno dei giovani e per il recupero delle realtà di disagio sociale.

Carlo Piciocchi, nato nel 1948, diplomato disegnatore tecnico e progettista, attualmente pensionato.

al VI MUNICIPIO:

Luigi Di Blasio, nato nel 1958, ex funzionario di Poste italiane, attualmente pensionato. Attivamente presente sul territorio e operante in associazioni di carattere sportivo, sociale e culturale. Segretario politico Sez. PRI Roma “La Pineta”.

al XII MUNICIPIO:

Diana Severati, nata nel 1976, Dottore in Economia e Commercio, studi post laurea in CSR presso l’Università Carlo Cattaneo. Formatrice e consulente crowdfunding. Dipendente di una compagnia di assicurazioni. Impegnata attivamente in politica ha aderito all’ALDE come indipendente.

Alessandro Manna, nato nel 1979, Dottore in Economia aziendale. Dipendente presso un Istituto di credito. Si interessa alla politica locale e nazionale. Ha aderito all’ALDE come indipendente.

al XIII MUNICIPIO:

Paolo Chirafisi, nato nel 1971, Dottore in Economia. Dottore in Scienze politiche. Master in Geopolitica e sicurezza internazionale. Dipendente del Ministero dell’Interno. Analista di politica estera per La Voce Repubblicana. Impegnato in associazioni del terzo settore, anche come progettista di fondi europei.

al XIV MUNICIPIO:

Alessandro Ficco, nato nel 1979, Dottore in Giurisprudenza. Avvocato Cassazionista, iscritto nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato. Specializzato in materia penale e civile su tematiche di appalti pubblici, urbanistiche e sanitarie.

al XV MUNICIPIO:

Fabrizio Calisti, nato nel 1963, diplomato e militassolto. Da sempre si occupa dell’azienda artigianale di famiglia, quale falegname. Molto presente e conosciuto nel XV Municipio, dove è cresciuto e vive con la propria famiglia.

A settembre, il PRI presenterà ai cittadini dei municipi la squadra dei candidati insieme ai candidati all’Assemblea Capitolina, con iniziative elettorali sui territori.

