(AGENPARL) – dom 19 dicembre 2021 Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA:

“Congratulazioni ai 31 neo Presidenti di Provincia eletti oggi ed ai 886 consiglieri provinciali: con la loro elezione si è positivamente concluso un importante esercizio di democrazia. Uno sforzo anche per la macchina organizzativa in un frangente pure così difficile, segnato da una nuova ondata di Covid. Per questo mi premeva in particolare ringraziare le Prefetture di Novara, Perugia e Pescara – tra quelle che mi sono state segnalate – che hanno contribuito, insieme alla macchina elettorale delle province, a portare a termine le operazioni di voto nonostante alcuni consiglieri avessero problemi di Covid o fossero

costretti a periodi di isolamento sanitario. Una complessa organizzazione che ha funzionato a dovere e senza particolari criticità, nonostante fossero coinvolti nelle votazioni 68.499 tra sindaci e consiglieri comunali di oltre 5.500 comuni”.

È quanto ha dichiarato il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia a margine della chiusura del voto per le elezioni provinciali.

Delia Cipullo

– portavoce –

Ufficio Stampa SS Carlo Sibilia

Ministero dell’Interno – Piazza del Viminale 1

– Roma 00184 –

Delia Cipullo

🔊 Listen to this