(AGENPARL) – dom 28 novembre 2021 Provincia, centrodestra compatto sulle candidature di Stefano Zuccarini e Laura Pernazza”Al termine di un percorso unitario di condivisione e di confronto dei partiti politici e delle forze civiche con i territori e con gli amministratori locali, abbiamo indicato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, come candidato alla presidenza della Provincia di Perugia e il sindaco di Amelia, Laura Pernazza, come candidato alla presidenza della provincia di Terni.

La coalizione di centrodestra, composta da Lega Umbria, Fratelli d’Italia e Forza Italia, allargata alle forze civiche che condividono con noi la stessa visione, ha dato prova di compattezza nella scelta di candidare alle elezioni in programma nel mese di dicembre due sindaci all’altezza del delicato compito istituzionale, nonché in grado di offrire un contributo determinante in termini di esperienza e capacità amministrativa a un ente strategico come la Provincia.

La necessità alla luce delle elezioni provinciali era quella di individuare due figure in grado di catalizzare il consenso, cercando allo stesso tempo di raccogliere le varie istanze provenienti dai grandi territori fino ai comuni più piccoli. I nomi individuati rispondono a questa esigenza, oltre a quella di garantire continuità tra i vari livelli istituzionali, creando un filo conduttore fatto di opportunità e sviluppo che lega comuni, province, regione Umbria e Governo nazionale in una sinergia vincente capace di rispondere con forza alle urgenze del presente e affrontare le sfide del futuro con coraggio e lungimiranza.

Un grande in bocca al lupo a Stefano, a Laura e a tutti i candidati consiglieri del centrodestra e forze civiche”.

I segretari regionali Virginio Caparvi (Lega Umbria), Franco Zaffini (Fratelli d’Italia), Andrea Romizi (Forza Italia)

