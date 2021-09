(AGENPARL) – gio 30 settembre 2021 ELEZIONI, ODDATI(PD): “TANTA FIDUCIA, POSSIAMO PORTARE BRUNI A GUIDA REGIONE”.

“Da Serra San Bruno un segno forte. Una piazza piena nonostante il freddo e la pioggia. Una piazza dalla quale voglio rivolgere un abbraccio a Mimmo Lucano e dirgli di non mollare, perché la sua innocenza e la sua buona fede saranno dimostrate. Ma questa piazza piena e appassionata trasmette fiducia e, ancora una volta, ci dice che domenica e lunedì è possibile un risultato che solo poche settimane fa poteva essere miracoloso e che ora sentiamo alla nostra portata. Possiamo portare Amalia Bruni alla presidenza della Regione e il PD a essere ancora primo partito in Calabria. Il centrodestra è allo sbando e perde ogni giorno consensi in tutta Italia. La Lega è divisa e lacerata, Forza Italia in picchiata e qui Fratelli d’Italia è girata da un’altra parte. Noi, invece, abbiamo costruito una bella coalizione, ampia e forte. Nonostante i fiancheggiatori della destra de magistris e Olivierio, inventori della categoria del voto dannoso, possiamo farcela. È il momento di aprire una pagina nuova anche in Calabria, come avverrà in tante grandi città d’Italia”.

Così Oddati a Serra San Bruno (Vibo Valentia) in un comizio a sostegno del candidato del Pd Luigi Tassone.

