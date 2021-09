(AGENPARL) – mar 28 settembre 2021 ELEZIONI, ODDATI(PD): “DESTRA IN DIFFICOLTÀ, POSSIAMO VINCERE”

“Il centrodestra è in difficoltà dappertutto. In tutte le città e anche in Calabria, dove la strana coppia Occhiuto-Spirlì annaspa e perde consensi. Allora yes we can, ce la possiamo fare, possiamo vincere. Abbiamo una coalizione ampia, sette liste, liste del Pd molto forti. C’è un nuovo entusiasmo e una nuova consapevolezza. Sono elezioni molto diverse da quelle di due anni fa e il lavoro di questi ultimi giorni può portare Amalia Bruni alla presidenza della Regione”.

A dirlo, Nicola Oddati della direzione nazionale del Partito Democratico, in una iniziativa con Amalia Bruni e Stefano Graziano a Vibo Valentia.

🔊 Listen to this