ELEZIONI. IL PRESIDENTE DEI SENATORI FI, ANNA MARIA BERNINI, LUNEDI' IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Lunedì 6 settembre, Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, sarà in Friuli Venezia Giulia a sostegno dei candidati di centrodestra alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

A Trieste incontrerà alle 8.30 Massimiliano Fedriga, Presidente Regione FVG, presso il Palazzo Lloyd Presidenza Regione, Piazza Unità d’Italia.

Alle 9.30 è previsto un incontro con Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, presso il Palazzo Municipale, Piazza Unità d’Italia.

Alle 10 parteciperà alla conferenza stampa di presentazione dei candidati, presso il gazebo di Forza Italia in piazza della Borsa .

Alle 11.30 visiterà l’Ospedale di Cattinara

Alle 15 sarà a Sottoselva (Ud) presso il Centro Operativo Regionale della Protezione Civile, in Via Natisone 43.

Alle 17:30 infine a Pordenone interverrà alla conferenza stampa di presentazione dei candidati presso l’hotel Moderno.

