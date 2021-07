(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 Elezioni e lezioni insieme

ARCO – Il Comune di Arco ha riorganizzato come promesso la disposizione degli spazi che nelle scuole sono dedicati ai seggi, con lo scopo di evitare che a ogni tornata elettorale sia necessario interrompere le lezioni, disagio che la pandemia ha reso ancora più inaccettabile al prezioso mondo della scuola.

«Era già da molti anni che se ne parlava e che si erano iniziati dei ragionamenti -spiega l’assessora Francesca Modena- ma dopo le ultime amministrative la Giunta mi ha espressamente affidato l’incarico di arrivare a una soluzione. Grazie alla collaborazione del dirigente scolastico Maurizio Caproni e degli uffici comunali, in tempi relativamente brevi siamo riusciti a individuare la soluzione giusta per ogni scuola, riorganizzando gli spazi. Dalla prossima consultazione, il referendum di settembre, le lezioni di tutte le scuole di Arco si svolgeranno perciò in modo regolare. Importante segnalare ai cittadini che i seggi rimarranno tutti invariati, obiettivo che ci eravamo dati per rispettare la consuetudine, a eccezione di quelli di Arco centro, che sono spostati dalla scuola Segantini di via Nas al Cantiere 26 a Prabi».

