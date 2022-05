(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 “Abbiamo di fronte a noi anni decisivi per Sabaudia e noi di Coraggio Italia siamo già a lavoro per il bene di tutti. La città deve cogliere tutte le opportunità per sfruttare al meglio i fondi del Piano nazionale ripresa resilienza. Dobbiamo consegnare ai cittadini di Sabaudia un futuro di lavoro, partecipazione, equità e sicurezza. Sono convinta che Maurizio Lucci, con la sua esperienza e profonda conoscenza del territorio, potrà rispondere positivamente alle sfide che ci attendono. È per questo che domani sarò a Sabaudia insieme al collega Sen. Andrea Causin, in occasione della presentazione della lista di Coraggio Italia. Il nostro programma a sostegno del candidato sindaco Maurizio Lucci pone grande attenzione ai giovani, come punto di partenza, sine qua non; ai lavoratori; alla sanità e politiche sociali, incoraggiando associazionismo, volontariato e cultura. Il programma intende inoltre rilanciare settori chiave come agricoltura, nautica, sport e turismo”. Così in una nota, la Senatrice pontina Marinella Pacifico (Coraggio Italia, cdx – Gruppo Misto). Coraggio Italia invita la comunità ad un aperitivo lungomare presso l’Oasi di Kufra, a partire dalle 19,00 di domani, martedì 24 maggio. Oltra ai senatori Pacifico e Causin, l’evento vedrà la partecipazione di numerosi ospiti e personalità. Non mancherà il Presidente di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro per esprimere il suo totale incoraggiamento a tutti i candidati della lista. Brugnaro rivolgerà un appello ai cittadini, che il prossimo 12 giugno sono chiamati alle urne per rinnovare il Consiglio Comunale, a votare per Lucci sindaco affinché Sabaudia possa ripartire e tornare ad essere protagonista.

