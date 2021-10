(AGENPARL) – lun 18 ottobre 2021 ELEZIONI CENTO, SINDACO FERRARA: “CONGRATULAZIONI A EDOARDO ACCORSI, PRONTI A COLLABORARE PER IL BENE DEL TERRITORIO”

Ferrara, 18 ott – “Congratulazioni a Edoardo Accorsi, nuovo sindaco di Cento. Siamo pronti a collaborare e, sono sicuro, riusciremo a trovare sintesi – oltre ogni appartenenza politica – per il bene del territorio. I tempi che abbiamo vissuto hanno mostrato chiaramente quanto fondamentali siano la condivisione, l’ascolto e la convergenza istituzionale nel segno dell’interesse territoriale.

Nell’ambito di molte delle partite a cui stiamo lavorando – come i progetti del Pnrr – la progettualità di area vasta è fondamentale e la collaborazione tra Amministrazioni è un valore preziosissimo, da promuovere e da sostenere sempre. Grazie a Fabrizio Toselli che in questi anni, dal terremoto al Covid, ha vissuto e attraversato, sotto il profilo amministrativo, momenti di forte crisi e di grande complessità”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri sull’esito delle elezioni a Cento.

🔊 Listen to this