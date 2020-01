(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2020 Vandali al cimitero israelitico, danneggiate le tombe.

Tammaro: “Mano tesa alla comunità ebraica, pronti a collaborare”

“Come categoria siamo contro ogni razzismo

“Apprendiamo da fonti di stampa che in un raid vandali hanno danneggiato il Cimitero Israelitico di Napoli, arrivando a sfregiare anche la tomba di un simbolo di Napoli come Ascarelli.

Accade proprio durante i Giorni dedicati alla Memoria della Shoah.

A questa recrudescenza di sentimenti antisemiti tutti hanno il dovere morale di schierarsi contro ogni tipologia di razzismo, inclusi noi”.

Questa la presa di posizione di i delegati EFI (Eccellenza Funeraria Italiana, sindacato di categoria delle agenzie funebri – di questa accelerazione che storicamente invochiamo da tempo, ma non possiamo non restare quantomeno perplessi davanti all’esternazione sopra citata.

Sembra quasi che l’Assessorato, in rappresentanza di un ente pubblico che deve garantire pari diritti a tutti, voglia fare a chi figli e a chi figliastri.

Premiare, insomma, chi ha scelto dal primo momento di avvalersi di una struttura che non poteva sostenere, come da ammissioni dello stesso Assessorato, la richiesta proveniente dal territorio”.

“I nostri colleghi – continuano gli impresari funebri – non sono stupidi: se hanno optato per cremazioni fuori città, fuori provincia e a volte fuori regione il motivo è da cercarsi solo nell’impossibilità del privato di fornire ai parenti dell’estinto un servizio efficiente (e rapido) in un momento di estremo dolore.

Non per questo, nel momento in cui finalmente Napoli avrà un sistema di cremazione funzionante, devono vedersi penalizzati rispetto ad altri concorrenti”.

“Speriamo – concludono i rappresentanti EFI Campania – si tratti solo di un’uscita infelice, di un fraintendimento, e che il vicesindaco Panini voglia immediatamente chiarirlo”.